Little Nightmares 2 im Trailer: Demo zur Horror-Hoffnung ist da

16.01.2021 09:33 Uhr

Das schaurig-schöne Little Nightmares 2 erscheint schon bald: Am 11. Februar kommt das Sequel zum Grusel-Abenteuer von 2017 in den Handel. Wer den Vorgänger verpasst hat, kann das jetzt komplett kostenlos nachholen: Noch bis zum 17. Januar 2021 gibt’s die Vollversion von Little Nightmares geschenkt!

Wer den ersten Teil schon durch hat, kann zudem jetzt schon in den Nachfolger reinspielen und sich die Demo herunterladen. »Mit dieser Demo entdeckst du die Wildnis und ihren blutrünstigen Einwohner, den Jäger, die dir einen Vorgeschmack auf die Abenteuer geben, die dich im Vollspiel erwarten«, schreibt der Hersteller.

Den Download findet ihr in den jeweiligen Shops auf PS5 und PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und auf PC via Steam oder im Microsoft Store.