Little Nightmares 2 - Test-Video zum Grusel-Hit

von Manuel Fritsch,

09.02.2021 16:00 Uhr

Little Nightmares 2 ist größer und abwechslungsreicher als der Vorgänger und bietet auch sonst ein paar schöne neue Ideen. Im Kern bleibt der Nachfolger dem Original aber gerecht und liefert schaurige Locations und stimmige Rätsel in 2,5D Gameplay.

Im Testvideo gehen wir auf die Stärken und Schwächen von Little Nightmares 2 ein und erklären, wie das Spiel funktioniert und zeigen Szenen aus der PC-Version. Das Spiel kommt am 11.2. für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch raus und soll später auch für die Next-Gen-Konsolen kommen.