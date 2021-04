Loki: Neuer Trailer zur Marvel-Serie auf Disney Plus verrät mehr zur konfusen Story

06.04.2021 10:35 Uhr

Um was zur Hölle geht es eigentlich in Lokis persönlichem Abenteuer für Disney Plus? Ein neuer Trailer zur TV-Serie des Marvel Cinematic Universe bringt nun endlich etwas Licht ins Dunkel: Nach den Geschehnissen von Avengers: Infinity War und Endgame kam eine Loki-Version einer alternativen Zeitlinie in den Besitz des mächtigen Tesserakt. Allerdings blieb Lokis Diebstahl nicht unbemerkt, weswegen sich die sogenannte Time Variance Authority (unter anderem mit Owen Wilson) einschaltet. Die scheint Loki aber nicht nur zu inhaftieren, sondern gleichzeitig zu rekrutieren.

Loki startet am 11. Juni 2021 auf Disney Plus, einen Überblick über sämtliche kommenden TV-Serien des Marvel Cinematic Universe liefern wir euch bereits hier.