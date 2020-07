Mafia 1 Remake - Gameplay: So wird der Open-World-Klassiker verbessert

von Christian Fritz Schneider,

22.07.2020 17:35 Uhr

Mit der Mafia: Definitive Edition bringt das Entwickler-Studio Hangar 13 den Open-World-Klassiker von 2020 in einem aufwendigen Remake mit komplett neuer Grafik und vielen Verbesserungen zurück. Bevor das Spiel am 25. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird, zeigt der Publisher 2K Games in einem ausführlichen Gameplay-Video die neunte Mission auf Mafia 1, den Auftrag Ausflug aufs Land.

Wir zeigen Gameplay aus dieser Mission im Vorschau-Video und konnten mit den Entwicklern sprechen, um ihnen noch mehr Details zum Spiel zu entlocken.