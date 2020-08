Mafia Remake beschwört im neuen Trailer die Gangster-Loyalität

27.08.2020 21:21 Uhr

Der Trailer zum Remake von Mafia gibt Einblicke in die Atmosphäre, die Geschichte und die Open World des Gangster-Spiels. Neben kurzen Gameplay-Sequenzen sehen wir, wie Titelheld Tommy Angelo in die Reihen der Cosa Nostra aufgenommen wird - und welche Regeln dort gelten. Wie gut die Neuauflage werden wird, könnt ihr in unserer großen Preview zu Mafia: Definitive Edition im Rahmen der gamescom nachlesen. Ihr wollt nicht lesen, sondern direkt mehr vom Spiel sehen? Kein Problem: Mehr Gameplay findet ihr in unserem ausführlichen Vorschau-Video!