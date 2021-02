Magic: Legends - Neuer Trailer zeigt, was euch in der Beta des Rollenspiels erwartet

14.02.2021 09:00 Uhr

Am 23. März 2021 startet die Open Beta von Magic: Legends kostenlos im Epic Games Store. Ein erster Ankündigungstrailer verrät nun, was Fans des Kartenspiels erwartet: Der Spieler selbst übernimmt die Rolle eines mächtigen Planeswalker, der sich ein Deck aus über 170 Zaubersprüchen zusammenbastelt, um sich so gegen seine Widersacher durchzusetzen.

In den ersten zwei Wochen, in denen sich Epic-User in die Open Beta von Magic: Legends einklinken, bekommen sie ein Charakterkostüm, einen Kreaturen-Skin und zwei Boosts geschenkt. Zur Open Beta von Magic: Legends könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels anmelden.