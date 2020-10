Magic: The Gathering - Die neue Erweiterung Zendikars Erneuerung ist endlich erhältlich! [Anzeige]

01.10.2020 11:45 Uhr

Magic: The Gathering hat eine neue Erweiterung namens Zendikars Erneuerung, die ihr ab sofort spielen könnt. Neben neuen Karten bietet die Erweiterung auch neue Feature, wie Abenteuergruppen und neue modulare doppelseitige Designs. Erhältlich ist die Erweiterung ab sofort als haptische Karten im Tabletop, als auch in digitaler Form in MTG Arena.

Außerdem habt ihr aktuell die Chance, Set Booster und Goodies zu gewinnen. Schaut einfach hier vorbei und löst die die 4 Rätsel rund um Zendikar.