Marvel's Avengers: Story-Trailer schickt Black Panther in einen Krieg um Wakanda

21.08.2021 15:16 Uhr

Seit dem 17. August 2021 ist mit War for Wakanda der neue, kostenlose Story-DLC für Marvel's Avengers verfügbar. Passend dazu gibt es einen Trailer, der euch über die Handlung informiert. König T'Challa bekommt es in seiner Heimat mit dem Schurken Ulysses S. Klaue zu tun, der sich das kostbare Vibranium des Landes unter den Nagel reissen will. Gleichzeitig muss sich Black Panther seinen Verantwortungen als König stellen und vor allem lernen, anderen zu vertrauen.

Superhelden-Experte Dimi konnte sich bereits vor Release dem Addon widmen und erklärt in seiner ausführlichen Preview, ob Marvel's Avengers mit War for Wakanda sein großes Comeback feiert. Schaut also rein, sofern der neue Story-Trailer zur großen Erweiterung euer Interesse geweckt haben.