Marvel's Avengers - Test-Video zum Superhelden-Actionspiel

von Jonas Gössling,

09.09.2020 19:28 Uhr

Nach der Beta und anderen Anspielgelegenheiten war Marvel's Avengers für uns längst zum Sorgenkind geworden. Doch in der Vollversion zeigt das neue Spiel der Tomb-Raider-Macher auch ein paar überraschende Qualitäten, besonders in der Story-Kampagne. Beim Multiplayer und im Endgame legt die Helden-Action dann aber keine sonderlich gute Figur hin. Insgesamt bleibt Marvel's Avengers ein großer Name mit viel ungenutztem Potenzial, wie das Testvideo zum Actionspiel für PC, PS4 und Xbox One zeigt.

