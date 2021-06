Marvel’s Guardians of the Galaxy: 10 Minuten Gameplay zum Action-Adventure

13.06.2021 21:46 Uhr

In einem 10-minütigen Gameplay zu Marvel's Guardians of the Galaxy erfahrt ihr mehr über die Story des Action-Adventures.

Die Guardians hecken einen Plan aus, um die Monsterkönigin Lady Hellbender zu entführen. Ihr fliegt zu ihrem Planeten Seknarf 9, wo eine harte Landung auf euch wartet.

Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Serie X|S und PC.