Marvel's Guardians of the Galaxy: Story-Trailer stellt die Schurken vor

17.09.2021 13:40 Uhr

Der Story-Trailer zu Marvel's Guardians of the Galaxy widmet sich den Schurken des Spiels: Dem Großen Reiniger Raker und seiner Kirche der Wahrheit. Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4 und Xbox One