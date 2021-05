Mass Effect: Die 5 größten Änderungen der Legendary Edition

15.05.2021 11:00 Uhr

Seit dem 14. Mai 2021 ist die Legendary Edition von Mass Effect verfügbar. Die umfasst nicht nur die Trilogie um Commander Shepard, sondern ebenfalls sämtliche DLCs, die für alle drei Spiele erschienen sind. Ebenso können sich Fans über zahlreiche spielerische, grafische und technische Verbesserungen freuen. Die fünf wichtigsten Änderungen zum Original findet ihr in diesem Video.

Die Mass Effect: Legendary Edition haben wir natürlich auch getestet. Wie gut sie nach GameStar-Wertung abschneidet, könnt ihr in unserer Plus-Review nachlesen. In unserem (dezent ausführlichen) Plus-Guide klären wir euch außerdem über sämtliche Entscheidungen in der Mass-Effect-Trilogie auf und welche Auswirkungen sie auf die Story haben.