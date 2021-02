Mass Effect Legendary Edition: Enthüllungstrailer zum Remaster mit großen Gefühlen

02.02.2021 17:11 Uhr

Der erste größere Trailer für das Remaster zu Mass Effect ist da und zeigt den Look aller drei Teile als Teil der Legendary Edition, indem er die wichtigsten Momente und Charaktere der Trilogie noch einmal Revue passieren lässt. Das Wiedersehen mit Liara, Garrus und Co. dürfte bei vielen Fans große Gefühle auslösen. Immerhin hat unser Shepard an der Seite dieser Helden viel gelacht, gekämpft und schließlich die Galaxie gerettet.

Teil des Remasters sind nicht nur die drei Hauptspiele in aufgehübschter 4K-Grafik, sondern auch über 40 DLCs - inklusive der großen Story-Addons wie Citadel oder Leviathan. Wollt ihr mehr über das Remaster erfahren, solltet ihr unseren großen Plus-Artikel bei GameStar Plus lesen, für den wir extra ausführlich mit den Entwicklern gesprochen haben:

Eure Fragen zum Mass Effect Remaster beantwortet: Mehr als ein Grafik-Update

Wollt ihr vor allem das Wichtigste kompakt wissen, haben wir euch auch die fünf größten Änderungen zusammengefasst.