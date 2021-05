von Rafael Selzer,

26.05.2021 16:00 Uhr

Die Mass Effect Legendary Edition steht seit diesem Monat in den Regalen und wir werfen einen Blick darauf, wie sich Biowares Remaster-trilogie im Vergleich zu den Original Mass Effect Spielen so schlägt. Obwohl die Grafik natürlich seit den ursprünglichen Veröffentlichungen große Fortschritte gemacht hat und die neu aufgelegten Versionen in 4K hervorragend aussehen, schauen wir uns die Framerate in den Cutscenes sowie im Gameplay und den Kampfeinlagen an. Dabei schauen wir alle drei Spiele Sowohl in der Playstation 5 als auch in der Steam Version an. Wo liegen die Unterschiede? was ist gleich geblieben? Und ist der Charme des Originals noch da?