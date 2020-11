Mass Effect: Legendary Edition zeigt im Teaser alte Freunde in neuem Licht

von Christian Just,

07.11.2020 17:27 Uhr

Das Remaster von Mass Effect ist offiziell, Fans dürfen unter dem Namen Mass Effect: Legendary Edition die modernen Klassiker Mass Effect 1, 2 und 3 in einer modernisierten Version noch einmal durchspielen. Im Trailer, der übrigens am Fan-Feiertag N7 Day (7. November 2020) gezeigt wurde, blicken euch die guten alten Protagonisten des Shooter-Rollenspiels an.

In unserer Meldung zur Ankündigung erfahrt ihr alles, was ihr über Mass Effect: Legendary Edition wissen solltet. Es lohnt sich außerdem, am 7. November gegen 20:30 nochmal in die News zu schauen, da wir dann mit etwas Glück neue Informationen zum Spiel im Rahmen einer Veranstaltung von Entwickler Bioware erfahren.