Medal of Honor: Above and Beyond - Das neue Medal of Honor zeigt seinen VR-Multiplayer im Trailer

04.12.2020 15:12 Uhr

In wenigen Tagen erscheint mit Medal of Honor: Above and Beyond ein neuer VR-Shooter von Respawn Entertainment und EA. Passend zum kommenden Release am 11. Dezember 2020 gibt es jetzt einen Multiplayer-Trailer, der zeigt, wie gut die Umsetzung in Virtual Reality funktioniert.

Der Trailer gibt dabei nicht nur einen Einblick in die verschiedenen Schauplätze, sondern stellt auch die unterschiedlichen Modi vor, in der ihr euch mit anderen Spielern messen könnt. Neben Klassikern wie Deathmatch, Team-Deathmatch und Herrschaft, gibt es auch einen speziell für VR entwickelten Modus namens "Verrückter Bomber", in dem sich die Bombe überall auf der Map platzieren lässt.

Neben dem Multiplayer-Modus wird es auch eine Einzelspielerkampagne geben, die euch die Schrecken des zweiten Weltkriegs nacherleben lässt. Das Spiel kann mit der Oculus Rift, der Quest und anderen ausgewählten Headsets erlebt werden.