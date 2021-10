Mein Lieblingsspiel Alan Wake ist der größte Fluch seiner Entwickler

von Michael Obermeier,

08.10.2021 16:20 Uhr

Michael Obermeier liebt Alan Wake. Also, das Horror-Actionspiel von 2010, das einen festen Platz in seiner ewigen Hitliste sicher hat. So sehr er Alan Wake aber liebt, so problematisch ist auch die Rolle, die es im Portfolio seines Entwicklers Remedy spielt. Denn dieses Spiel hat das Studio und sein Team nicht nur Jahre vor seinem Release schon jede Menge Nerven gekostet, sondern liegt auch heute noch wie Fluch über allem, was Remedy macht.

Und jetzt, über 10 Jahre nach dem Original, kehrt Alan Wake zurück, als Alan Wake: Remastered für PC, Xbox und erstmals auch für PlayStation. Im Video zeigt Michi nicht nur, wie gut das Remaster geworden ist, sondern beleuchtet (höhö) auch die komplizierte Entwicklungsgeschichte und Zukunft von Alan Wake.