Michis Top 5 Zeit-Fresser - Exklusive Room-Tour und tolle Spiele-Tipps

von Michael Obermeier,

23.05.2020 12:00 Uhr

Was soll man nur tun mit all der Zeit? Michi hätte da fünf Spiele, mit denen er sich die letzten Wochen über die Zeit vertrieben hat. Zumindest dann, wenn seine bescheidene Bleibe nicht seine Aufmerksamkeit erfordert hat. Kommt im Video mit auf eine ganz spezille Room-Tour, in der Michi euch nicht nur tolle Spiele empfiehlt, sondern auch sehr private Einblicke in seine Unterkunft gibt.