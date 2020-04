Microsoft Flight Simulator - Multiplayer, Flughäfen und mehr Gameplay aus dem Mega-Projekt

von Christian Fritz Schneider,

21.04.2020 17:35 Uhr

Der neue Microsoft Flight Simulator für PC und Xbox beeindruckt erneut mit Details zu seiner Technik und den Spielsystemen. Die Entwickler vom französischen Studio Asobo haben in einer Reihe von Videos mehr Details zum Multiplayer, zu den Flughäfen und dem Sound verraten und wir fassen die Infos in diesem Vorschau-Video zusammen.

Derzeit läuft zwar eine Alpha-Version vom Flight Simulator, daraus darf man aber noch kein Gameplay zeigen. Einen Release-Termin für das Spiel gibt es bislang auch noch nicht. Die Infos und das Material in diesem Vorschau-Video stammen also vom Entwickler. Ob das Spiel seine Versprechen tatsächlich einhalten kann, muss sich also noch zeigen.