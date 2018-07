Minecraft - Trailer zeigt Schatzsuche im Aquatic-Update

Mittwoch, 11. Juli 2018 um 14:27

Unter Wasser warten in Minecraft ab sofort neue Abenteuer und Gefahren auf neugierige Hobbytaucher. Der zweite Teil des Aquatic-Updates ist erschienen und bringt viele neue Inhalte. In den Fluten schwimmen niedliche Meeresschildkröten, doch dort lauern auch fiese Unterwasserzombies, The Drowned genannt. Wer auf Schatzsuche gehen will, sollte also gut vorbereitet sein.

Das Update erscheint zunächst für die Minecraft-Versionen für Windows 10, VR, Smartphones, Xbox One und Nintendo Switch. Spieler der alten Java-Version müssen sich noch ein wenig länger gedulden, bekommen aber mit etwas Verspätung die gleichen Inhalte.