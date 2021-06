Minute of Islands ab sofort spielbar & haufenweise kostenlose Demos - Neu & Gratis-Games

von Natascha Becker,

18.06.2021 16:45 Uhr

Da sind sie wieder unsere Neu & Gratis-Games, die News-Show zum Wochenende in der wir euch die Highlights der letzten Woche, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele vorstellen, die ihr die nächsten Tage kostenlos zocken könnt. Diese Woche haben wir ein kleines Überraschungs-Highlight: Minute of Islands wurde auf der E3 präsentiert und direkt veröffentlicht.

Neues Metroid, FAR 2 & mehr - Neuankündigungen der E3 2021

Kostenlos gibt's diese Woche jede Menge, denn noch laufen die Demo-Aktionen auf PC und Xbox: Das Steam Next Fest und das Xbox Summer Game Fest.

Zum mitschreiben und anklicken gibt's alle Infos zu den Gratis-Games auf dem PC natürlich auch wieder im Artikel.