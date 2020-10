Modeschau in Cyberpunk 2077 - Trailer zeigt die ausgefallenen Stile von Night City

15.10.2020 18:42 Uhr

Die Spielwelt von Cyberpunk 2077 besteht größtenteils aus einer futuristischen Großstadt, in der es jede Menge unterschiedliche Personen gibt, mit ganz indviduellen Stilen. Um die gesellschaftlichen Schichten und kulturellen Unterschiede darzustellen, gibt es in dem Rollenspiel insgesamt vier dominierende Modeformen. Im neuen Trailer vom Night-City-Wire-Event werden diese Stile vorgestellt. Nicht nur die Kleidung wird davon geprägt, sondern auch die technologischen Augmentierungen, mit denen sich die Menschen in Cyberpunk 2077 verbessern.