Monster Hunter Rise kommt endlich für PC! Alle Neuerungen & Verbesserungen

von Natascha Becker,

10.01.2022 17:00 Uhr

Am 12. Januar macht Monster Hunter Rise endlich den Sprung auf den PC. Schon auf der Switch war es ein hervorragendes Action-Game, mit jeder Menge zu entdecken. Auf dem Rechner sieht das vom feudalen Japan inspirierte Spiel aber nochmal viel besser aus.

In diesem Video erklären wir euch, was Monster Hunter Rise anders macht, als Monster Hunter World oder die früehren Serien-Teile, was es außer 21:9-Support, 4K und unbegrenzter Framerate noch für Neuerungen gegenüber der Switch-Version gibt, und worauf wir uns noch freuen dürfen.

Plus: Monster Hunter Rise ist harte Arbeit, aber es lohnt sich verdammt noch mal

00:00 - Start

00:20 - Monster Hunter Rise

02:07 - Spielmechanik

03:45 - Story?

04:25 - Was ist neu?

08:08 - Grafik & Technik

10:18 - Umfang & Zukunftspläne

11:51 - Schluss

