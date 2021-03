Monster Hunter Stories 2: Neuer Trailer verkündet Release-Termin für PC im Juli

09.03.2021 09:10 Uhr

Auf Monster Hunter Rise für den PC müssen wir uns noch bis 2022 gedulden - am 26. März 2021 steht zumindest schon einmal der Release für Nintendo Switch an. Dafür dürfen sich Fans der Monster-Hunter-Reihe schon im Juli über eine neue Version für den heimischen Rechner freuen: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint am 9. Juli 2021 via Steam für den PC zusätzlich zur Nintendo-Switch-Version - wie der neue Trailer zum Spiel jetzt verkündet.