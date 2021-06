Monster Hunter Stories 2 zeigt dramatische Momente im E3-Story-Trailer

11.06.2021 13:39 Uhr

Nachdem der erste Teil nur für den 3DS erschien, kommt Monster Hunter Stories 2 am 9. Juli 2021 neben der Nintendo Switch auch für den PC. Anders als in der Hauptreihe, steht der Kampf gegen die Monster hier nicht im Vordergrund. Stattdessen erzählt das Spin-Off eine dramatische Geschichte, was der neue Trailer von der Summer Games Show auch mehr als betont.

Im Verlauf der Handlung gehen scharenweise Rathalos verloren (eine Art roter Drache). Um dem auf den Grund zu gehen, brechen wir in der Rolle eines Reiters oder einer Reiterin auf und sammeln Eier von Monstern, die wir dann ausbrüten und großziehen können.

Unsere Redakteurin und professionelle Monsterjägerin Elena hat in ihrer Preview genau aufgeschlüsselt, was Monster Hunter Stories 2 besonders macht.