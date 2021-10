Moonglow Bay: In diesem Rollenspiel dreht sich alles ums Angeln

20.10.2021 14:09 Uhr

Moonglow Bay ist eine Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation rund ums Angeln. Ihr lebt in einem kanadischen Küstendorf der 80er-Jahre, fahrt mit dem Boot raus, fischt allein oder im Koop und zaubert aus der Ausbeute leckere Rezepte, die ihr dann wiederum verkauft, um die Firma eures verstorbenen Partners zu retten. Mit dem Geld verbessert ihr aber auch euren Laden, die Ausrüstung, sowie euer Boot. Game-Pass-Kunden können ohne Aufpreis zocken, wenn das Spiel am 26. Oktober erscheint. Mehr interessante neue Spiele findet ihr in unseren Geheimtipps des Monats.