Mortal Kombat: Im Trailer zum neuen Kinofilm bleibt kein Zahn auf dem anderen

22.02.2021 11:05 Uhr

Mortal Kombat kehrt in die Kinos zurück: Nachdem sich der Resident-Evil-Regisseur Paul W.S. Anderson bereits zweimal an der kultigen Prügelreihe der Netherrealm Studios versuchte, schickt nun Regisseur Simon McQuoid seine eigene Version auf die große Leinwand: Mortal Kombat soll am 8. April 2021 in den deutschen Kinos landen.

Mit von der Partie sind altbekannte Kämpfer der Mortal-Kombat-Spiele - wie zum Beispiel Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee) oder Jax Briggs (Mehcad Brooks). Im Mittelpunkt der Handlung steht aber eine völlig neue Figur: Cole Young - dargestellt von Lewis Tan.