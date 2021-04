Mortal Kombat: Video zum Kinofilm stellt die Kämpfer und ihre Darsteller vor

10.04.2021 12:30 Uhr

Mortal Kombat kehrt 2021 auf die große Leinwand zurück - auch wenn aktuell in Deutschland Kinos noch geschlossen bleiben. Am 6. Mai soll es schon soweit sein, wenn Regisseur Simon McQuoid die aus den Videospielen bekannte Kämpferriege bestehend aus Scorpion (Hiroyuki Sanada), Sub-Zero (Joe Taslim), Sonya Blade (Jessica McNamee), Liu Kang (Ludi Lin) und Co. aufeinander los lässt.

Jetzt wurde ein neues Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem die Darsteller von Mortal Kombat über ihre Erfahrungen beim Dreh, ihre Charaktere und die Spielvorlage eingehen. Falls ihr euch für weitere Filmhighlights im Jahr 2021 interessiert, die im Kino und/oder auf heimischen Streamingdiensten anlaufen, schaut bei unserer Übersicht vorbei.