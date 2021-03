Mr. Prepper: Im Trailer naht der Weltuntergang - doch wir sind vorbereitet

19.03.2021 17:25 Uhr

In Mr. Prepper naht der Weltuntergang ... zumindest glauben wir das in der Rolle des dezent paranoiden Protagonisten, der sich deswegen auf das Schlimmste vorbereitet. Spielerisch erinnert Mr. Prepper an Fallout Shelter: Unter unserem Eigenheim legen wir einen Schutzbunker an und hoffen so, die nukleare Apokalypse (hoffentlich) zu überleben. Der Trailer zum Spiel auf Steam liefert euch darauf schon mal einen ersten Vorgeschmack.