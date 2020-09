Multiplayer-Trailer zu CoD Cold War zeigt Maps & Waffen

09.09.2020 19:33 Uhr

Mit einem neuen Trailer enthüllt Treyarch den Multiplayer von Call of Duty Black Ops: Cold War. Zu sehen sind verschiedene Maps, Waffen und Spielmodi, wobei an Land, auf hoher See und auch in der Luft gekämpft wird. Mehr zum Thema findet ihr hier:

Preview: Die größten Unterschiede zwischen Cold War & Modern Warfare erklärt

Gameplay: 10 Minuten echte Spielszenen aus dem Multiplayer-Modus von Cold War