Must Play 2019 - 10 Spiele, die man dieses Jahr gespielt haben muss

von Michael Obermeier,

22.12.2019 10:00 Uhr

Bei mehr als 10.000 Spiele-Releases in diesem Jahr ist es faktisch unmöglich alles gespielt zu haben. Das muss aber auch gar nicht, denn der Großteil davon ist sehr wahrscheinlich auch ziemlicher Schrott. In diesem Video stellen wir euch dagegen 10 Spiele vor, die ihr dieses Jahr gespielt haben müsst! Ja, "müsst", denn so steht's in den hochoffiziellen YouTube-Regeln.

Dabei geht's nicht darum nur große Blockbuster zu loben, sondern interessante neue Spielkonzepte vorzustellen oder Spiele auszuzeichnen, die in ihrem jeweiligen Genre nahe an der Perfektion waren.

Ihr kennt Spiele, die unbedingt in dieser Liste hätten auftauchen müssen? Dann ab damit in die Kommentare!