Must-Play 2020 - Diese 10 Spiele muss man 2020 gespielt haben

von Julius Busch,

27.12.2020 10:00 Uhr

Das Spielejahr 2020 hatte so einiges zu bieten, mit dem wir unsere größtenteils in Isolation verlebte Zeit vertreiben konnten. So viel, dass schier unmöglich war, wirklich alles zu spielen. Redakteur Julius Busch fasst euch in diesem Video noch einmal zusammen, welche 10 Titel man dieses Jahr aber definitiv gespielt haben sollte.

Es handelt sich dabei um eine subjektive Auswahl und auch nicht um eine Bestenliste oder ein Ranking, vielmehr wollten wir die Spiele hervorheben, die als sehr besonders herausstachen und die man deshalb auf jeden Fall einmal anspielt haben sollte, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Vielleicht findet sich in dieser Liste ja der ein oder andere Titel, den ihr in eurem Weihnachtsurlaub noch nachholen könnt!