Mysteriöses Abenteuer Where the Heart is lässt Traum und Realität auf PS4 verschmelzen

01.07.2020 19:12 Uhr

Im Rahmen der PlayStation Indies zeigt Sony neun verschiedene Indie-Spiele.

In Where the Heart is durchlebt der Spieler einen Traum, bei dem aber die Realität und die Fantasie miteinander verschwimmt. Die alltäglichen Begegnungen, Beziehungen und Erlebnisse beeinflussen die Träume des Hauptcharakters Whit, während wir die Erinnerungen an seine Familie aufdecken.

Where the Heart is soll im Winter 2020 für PS4 erscheinen.