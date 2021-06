Neo: The World Ends with You - Finaler Trailer zeigt Gameplay-Mechaniken

26.06.2021 08:58 Uhr

Zum Release der PS4-Demo von Neo: The World Ends with You hat das Spiel einen finalen Trailer verpasst bekommen. Darin gibt es unter anderem mehr vom Kampfsystem, einige der Bosse des Spiels, das soziale Netzwerk und mögliche Entscheidungen, die Spieler*innen treffen müssen, zu sehen.

Neo: The World Ends with You ist die Fortsetzung des 2007 erschienenen 2D-Rollenspiels The World Ends with You. Die Fortsetzung bekommt diesmal nicht nur 3D-Grafik, sondern auch einen neuen Cast an Charakteren, wobei die Rückkehr alter Charaktere bereits angeteast wurde.