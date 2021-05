NEO: The World Ends with You will Anime-Fans mit neuem Trailer begeistern

16.05.2021 17:30 Uhr

Fans japanischer Animationskunst bekommen im neuen Trailer zu NEO: The World Ends with You filmische Szenen im Stil von Anime-Intros zu sehen. Das Actionspiel schickt euch als Rindo, Anführer der Wicked Twisters, in die bunten Straßen Tokios, um mit eurer illustren Bande und mächtigen Psychofähigkeiten diversen Bösewichten auf die Omme zu hauen.

Das Actionspiel erscheint am 27. Juli 2021 zunächst für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Auch ein PC-Release ist vorgesehen, hier ist aber nur grob der Sommer 2021 angepeilt. Wenn es soweit ist, erscheint NEO: The World Ends with You im Epic Games Store.

Im exklusiven GamePro-Interview zu NEO lest ihr, wie sich das beliebte Handheld-Spiel neu erfinden will.