Neu & Gratis-Games - Kostenlos Far Cry 5 & 10 andere Spiele zocken!

von Michael Obermeier,

06.08.2021 18:25 Uhr

Herzlich willkommen zurück zu den Neu & Gratis-Games! Jede Woche präsentieren wir euch hier die Highlights der letzten sieben Tage, die Releases der nächsten Woche und all die Spiele, die ihr die kommenden Tage geschenkt bekommt, gratis spielen könnt oder bei bei PS Plus im Abo enthalten sind.

Diese Woche ist neben jeden Mengen neuen Releases auch ein ganzer Haufen Gratis-Spiele mit dabei. Da sollte definitiv für jeden was dabei sein, zum Beispiel gibt's den Shooter Far Cry 5, die Beta zu Age of Empires 4 und Back 4 Blood sowie das Action-Adventure A Plague Tale: Innocence.

Alle Gratis-Games für den PC gibt's natürlich wieder im Artikel.