Neue Next-Gen-Spiele - Epic-Trailer zeigt die schönsten Titel mit Unreal Engine

04.01.2021 15:21 Uhr

Ein neuer Trailer von Epic mit dem Titel "Next-Gen Games Sizzle Reel" zeigt kommende (und teils bereits erschienene) Spiele mit der Unreal Engine. Tatsächlich handelt es sich dabei meist um die Unreal Engine 4, grundsätzlich soll eine Portierung auf die Unreal Engine 5 aber leicht möglich sein. Große optische und technische Vorteile durch die neue Engine sind allerdings wohl nur dann zu erwarten, wenn ein Spiel primär für die neue Engine entwickelt wurde. Eine Vorschau-Version der Unreal Engine soll Anfang 2021 erscheinen, der offizielle Release ist für Ende 2021 geplant.

Folgende Spiele sind im Video zu sehen (in alphabetischer Reihenfolge):

• Ark II

• Atomic Heart

• Avowed

• Back 4 Blood

• Black Myth: Wukong

• Chorus

• Destrucion Allstars

• Everwild

• Fortnite

• Ghostrunner

• Ghostwire: Tokyo

• Godfall

• Hogwarts Legacy

• Kena: Bridge of Spirits

• Little Devil Inside

• Outriders

• Pro Evolution Soccer 2022

• Returnal

• Ride 4

• Sackboy: A Big Adventure

• Scarlet Nexus

• Senua's Saga: Hellblade II

• Stalker 2

• Stray

• The Artful Escape

• The Callisto Protocol

• The Lord of the Rings: Gollum

• The Medium

• The Pathless

• Unkonwn 9: Awakening

• Vampire: The Masquerads - Bloodline 2