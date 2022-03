Neue Spiele im April - Release-Vorschau für PC und Konsolen

von Michael Obermeier, Christian Fritz Schneider,

29.03.2022 17:45 Uhr

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im April 2022 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden. Hier ein paar der Highlights:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga kommt bereits am 5. April raus und deckt gleich alle 9 Hauptepisoden der Sternenkrieg-Saga ab, ist also ein ganz schön großer Brocken. Mehr zum stark überarbeiteten Gameplay und zur neuen Engine erfahrt ihr in unserem Preview-Video.

Uragun startet bald in den Early Access und setzt euch ans Steuer eines schnittigen Kampf-Mechs, der aus der Top-Down-Sicht mit Miniguns, Raketen, Plasmakanone und seinen erstaunlich schnellen Manövern mit Horden von KI-Maschinen aufräumt - mehr Gameplay gibt's im aktuellen Trailer.

Abriss hat einen ganz klaren Star: Die hochdetaillierte Physik! Wenn die Zerstörungsorgie aus deutschem Hause ab Mitte April in den Early Access geht, dann wird zertrümmert was das Zeug hält - und das machte schon in der Steam-Demo total Laune!

King Arthur: Knight's Tale könnte das April-Highlight für Rundentaktiker und Fans von mittelalterlicher Fantasy gleichermaßen werden. Mit seiner riesigen Map, 30 Helden in 5 Klassen und verschiedenen Story-Verläufen bescheinigten wir dem Spiel bereits viel Potenzial im Early-Access-Test.

Was wird euer Spielehit im April? Schreibt es uns unten in die Kommentare und werft auch einen Blick in unsere Übersicht aller Neuerscheinungen:

Zur Releaseliste auf Gamestar.de (PC-Spiele)

Zur Releaseliste auf GamePro.de (Konsolen-Spiele)