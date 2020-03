Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

von Christian Fritz Schneider,

28.03.2020 11:30 Uhr

Wie jeden Monat liefert euch Christian Fritz Schneider in der Monatsvorschau einen Überblick über die Spiele des kommenden Monats. In diesem Video geht's um die Spiele-Releases im April 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Mit dabei sind natürlich das Final Fantasy 7 Remake, Gears Tactics und auch das Remake von Resident Evil 3.

Außerdem fassen wir zusammen, welche Spiele noch für neue Plattformen nachgereicht werden.

Die Angaben im Video sind natürlich ohne Gewähr.

- Release-Liste auf GameStar.de

- Release-Liste auf GamePro.de