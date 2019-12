Neue Spiele im Januar 2020 - Was kommt für PC und Konsolen?

von Christian Fritz Schneider,

30.12.2019 10:58 Uhr

Im Januar 2020 stehen viele Spiele-Veröffentlichungen an und wir sorgen mit der Monatsvorschau für einen Überblick. Im Video stellen wir die wichtigsten neuen Spiele für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch vor, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Mit dabei ist natürlich auch WarCraft 3: Reforged, das Remaster des Strategiespielklassikers für den PC. Auch sonst liegt der Fokus der Neuveröffentlichungen im Januar 2020 auf PC-Spielen, obwohl auch Konsolenspieler noch ein paar spannende Nachveröffentlichungen bekommen.

