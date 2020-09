Neue Spiele im Oktober - Video-Vorschau für PC & Konsolen

von Christian Fritz Schneider,

29.09.2020 18:55 Uhr

In der Monatsvorschau stellt wir euch die neuen Spiele vor, die im Oktober für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht werden und fassen auch zusammen, welche bereits veröffentlichten Games noch für andere Plattformen nachgereicht werden.

Wenn ihr also wissen wollt, welche Spiele im Oktober 2020 veröffentlicht werdet, schaut euch unsere Release-Vorschau in Videoform an.