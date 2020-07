Neuer Trailer zu Maid of Sker - Das ungewöhnliche Horrorspiel hat einen Release-Termin

05.07.2020 13:22 Uhr

Maid of Sker will ein außergewöhnliches Horrorspiel werden. Um euch an Feinden vorbeizuschleichen, müsst ihr mucksmäuschenstill sein. Also, nicht nur eure Spielfigur, sondern ihr als Spieler. Denn ihr müsst vorm Bildschirm die Luft anhalten, wenn euch das Spiel dazu auffordert. Sonst finden euch die soundbasierten KI-Monster und machen euch den Garaus.

Ihr nutzt verschiedene Gegenstände, um die hellhörigen Gegner abzulenken oder kurzzeitig zu lähmen. So bahnt ihr euch euren Weg durch das abgelegene Hotel Sker und versucht, ein düsteres Familiengeheimnis um Folter, Sklaverei und übernatürliche Vorkommnisse aufzudecken. Mehr erfahrt ihr in unserer Spielvorstellung zu Maid of Sker.

Die Story basiert übrigens auf düsterer britischer und walisischer Folklore - angeblich sogar auf einer wahren Geschichte. Entwickelt wird das Spiel von Wales Interactive. Wie der neue Gamepaly-Trailer verrät, erscheint es am 28. Juli 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Der Release für Nintendo Switch soll im 3. Quartal 2020 folgen.