Neues Gameplay aus Evil Dead zeigt die spielbare böse Seite

12.03.2022 16:22 Uhr

In Evil Dead: The Game kämpft ihr eigentlich zu viert im Koop-Modus gegen unzählige Dämonen. Aber Entwickler Saber Interactive spendiert dem Third-Person-Shooter noch eine kleine Besonderheit: Ihr könnt alternativ als fünfter Spieler in die Rolle des kandarischen Dämons schlüpfen.

Der kann nicht nur kräftig zuhauen und verfügt über spezielle Fähigkeiten, sondern darf zudem einige seiner dämonischen Schergen befehligen. Selbst einige Umgebungsobjekte, wie zum Beispiel Bäume, könnt ihr übernehmen und damit Überlebende erschrecken.

Evil Dead: The Game erscheint übrigens am 13. Mai 2022 für PC und alle aktuellen Konsolen, einschließlich der Nintendo Switch. Und noch mehr spannende Koop-Spiele für 2022 stellen wir euch in unserer Übersicht vor.