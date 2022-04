Neues Gameplay aus Forever Skies macht Hoffnung auf einen echten Survival-Kracher

13.04.2022 14:10 Uhr

Ihr seid Survival-Fan, es dürstet euch nach Nachschub und wir wisst nicht so recht, was für Spiele ihr auf dem Schirm haben solltet? Dann werft vielleicht mal einen Blick auf das neue Gameplay zu Forever Skies. In dem Spiel des Entwicklerstudios Far From Home erwartet die Menschheit eine düstere Zukunft, nachdem von der Erde nur ein unbewohnbares Trümmerfeld übrig bleibt. Perfekte Ausgangslage für das Survival-Spiel Forever Skies, in dem ihr als Wissenschaftler Rohstoffe sammelt, eure Luftschiff ausbaut und Pflanzen anbaut.

Forever Skies soll noch 2022 in den Early Access starten - mehr Infos dazu auf der entsprechenden Steam-Seite - und der Gameplay-Trailer gibt euch einen konkreten Eindruck davon, wie sich das Ganze letztendlich spielen soll. Falls ihr euch für noch mehr Survival-Spiele, die ihr nicht aber möglicherweise noch gar nicht kennt, hat unser Genre-Experte Christian noch ein paar weitere heiße Tipps für euch.