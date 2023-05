Neva: Das neue Spiel des Gris-Teams muss ich spielen, obwohl mir schon der Trailer das Herz bricht

Beim großen PS5-Showcase wurde Neva, das neue Spiel der Gris-Entwickler*innen enthüllt, und der erste Trailer ist im wahrsten Sinne des Wortes "zum Heulen schön". Den hübsche Grafikstil, der in seinen sanften Pastellfarben an Wasserfarbengemälde erinnert, kennen wir bereits vom Vorgängertitel des Studios.

Dieses Mal dreht sich die Story - zumindest ganz obeflächlich betrachtet - um eine Mensch-Tier-Beziehung, genauer gesagt, die Freundschaft zwischen einer jungen Frau und einem wilden Fuchs-Teenager.

Allerdings steckt etwas mehr dahinter als nur eine putzige kleine Story über das ungleiche Team. Neva steht symbolisch für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern in einer Welt, die vor großen Problemen steht.

Zwar ist der Look von Neva fantasievoll und surreal, aber das Entwicklerteam hat in diesem Titel auch jede Menge rastlose Gedanken über die Geschehnisse in unserer ganz realen Welt verpackt, wie Klimawandel, soziale Unruhen und die Pandemie.

Wir dürfen also eine emotionale Reise erwarten, auf deren Weg wir nicht nur Rätsel lösen, sondern uns auch in Kämpfen Monstrositäten entgegenstellen. Der Trailer gibt dabei schon den Tonfall vor, denn einen besonders großen emotionalen Moment nimmt dieser schon vornweg. Wir dürfen also gespannt sein, ob dieses malerische Abenteuer noch mehr Herzschmerz für uns bereithält.

Neva erscheint 2024 für PS5, PC und Xbox Series X/S.