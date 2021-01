Neverwinter Sharandar im Trailer: Neues Addon schickt euch in die Vergangenheit des MMOs

09.01.2021 16:32 Uhr

Mit diesem ersten Trailer wurde das neueste Addon für Neverwinter angekündigt. In Sharandar kehrt ihr in die Heimat der Elfen zurück, die Veteranen bereits 2013 in Fury oft he Feywild besucht haben.

Da sich in sieben Jahren aber doch einiges getan hat, wurden die Gebiete komplett überarbeitet. In den verzauberten Wäldern lauert außerdem eine neue Gefahr, die auch die Elfen-Festung Sharandar selbst bedroht.

Am 9. Februar 2021 erscheint mit The Iron Tooth der erste Teil von Neverwinter: Sharandar, der mit einer Quest auf der Suche nach einem verschollenen Elfen-Würdenträger beginnt.

Neverwinter erschien 2013 und wird seitdem konstant mit neuen Updates und Erweiterungen versorgt. Sein dynamisches Echtzeit-Kampfsystem und die tolle D&D-Atmosphäre machen es trotz hohem Grind-Faktor zu einem der besten aktuellen PC-MMOs auf dem Markt.