NFS Hot Pursuit Remastered ist die spaßigste Frechheit 2020

von Michael Obermeier,

05.11.2020 17:00 Uhr

EA, Criterion und Stellar Games bringen mit Need for Speed: Hot Pursuit Remastered eine Neuauflage des 10 Jahre alten Arcade-Racers zurück auf PC, PS4, Xbox One und Switch. Im Test stellt sich aber heraus: Großartige Unterschiede zum Original muss man mit der Lupe suchen. Klarer Fall also? Nein, denn Hot Pursuit Remastered bewahrt bis heute eine große Stärke.

