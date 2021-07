Nightmare of the Wolf: Trailer zum Witcher-Prequel steckt Geralts Mentor in die Badewanne

22.07.2021 09:05 Uhr

Wer hätte gedacht, dass Geralts Mentor Vesemir mal so cool, jung und sexy war? Im neuen Trailer zum Witcher-Anime Nightmare of the Wolf sehen wir den Hexer in seinen besten Jahren - und wie er schon Jahrzehnte vor seinem Schützling eine gute Badewanne zu schätzen weiß: Ein neuer Trailer zum Anime des Studios Mir (Die Legende von Korra, Dota: Dragon's Blood) liefert bisher ungesehene Einblicke in das Leben von Vesemir.

Nightmare of the Wolf startet am 23. August 2021 auf Netflix. Für das Prequel und Spin-off zu The Witcher verantwortlich zeichnen sich Lauren S. Hissrich und Beau DeMayo, die bereits für die Hauptserie mit Henry Cavill als Geralt zusammenarbeiteten. Im Anime wird Vesemir von Theo James (Castlevania) vertont, während Kim Bodnia für Staffel 2 von The Witcher in die Rolle des alten Hexers schlüpft. Mit von der Partie in Nightmare of the Wolf sind außerdem Mary McDonnell als Lady Zerbst, Lara Pulver als Tetra und Graham McTavish als Deglan.