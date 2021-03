Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Ankündigungstrailer weckt für viele Kindheitserinnerungen

12.03.2021 11:22 Uhr

Für Kids der 80er und 90er Jahre sind die Turtles sind einfach Kult. Und der Trailer zum neuen Koop-Sidescroller Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge weckt vor allem bei dieser Zielgruppe viele Kindheitserinnerungen!

So heißt es in den Kommentaren unter dem Youtube-Video unter anderem »Ein Sturm der Nostalgie!« oder »Ich bin ein 38jähriger Gamer, verheiratet, habe zwei Kinder, zahle Rechnungen und eine Hypothek. Und dank dieses Trailer grinse ich seit zwei Stunden.« Fans des TV-Cartoons und der NES/SNES-Spiele wie Turtles in Time können sich dem Charme einfach kaum entziehen.

Shredder's Revenge soll für PC via Steam und auf allen aktuell gängigen Konsolen erscheinen - inklusive Splitscreen und Online-Koop.