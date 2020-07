Nix mit Sommerpause! Fette Beute im August - Monatsvorschau August 2020

von Natascha Becker,

29.07.2020 17:02 Uhr

In der Monatsvorschau fassen wir für euch die Spiele zusammen, die im August für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Zusätzlich geben wir euch einen Überblick darüber, was für Spiele für andere Plattformen noch nachveröffentlicht werden. Diesen Monat mit dabei sind der Microsoft Flight Simulator, Project Cars 3 und der PC-Port des Rollenspiel-Meisterwerks Horizon Zero Dawn.

Kaufberatung: So spielen sich die fünf August-Hghlights

Zur Releaseliste für PC-Spiele auf GameStar.de.

Zur Releaseliste für PS4, Xbox One und Nintendo Switch-Spiele auf GamePro.de.